Gabon: vers un partenariat entre le G25 et le PDG pour promouvoir la politique d’Ali Bongo

Ce mercredi 26 août 2020 le président d’honneur de l’Association G25 Andrew Gwodog était l’hôte du secrétaire général adjoint 6, chargé de l’Union des Jeunes du Parti démocratique gabonais (UJPDG) Axel Jesson Ayenoue. Il était question, lors de cette rencontre qui s’est voulue conviviale, de discuter d’un potentiel partenariat en vue de permettre à ces deux organisations de mener des actions concertées en faveur de la politique du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

A l’entame de cette rencontre qui s’est déroulée au siège de l’UJPDG en présence de plusieurs membres de l’Association G25, notamment le coordonnateur Okano Eddy Waareld Nyangone, le délégué administratif Serges Mbegha Ndong le chargé de projets Elvys Mba Mba ou encore le membre du Conseil des sages Joseph Eworo Mebale, Andrew Gwodog a tenu à féliciter Axel Jesson Ayenoue pour sa nomination. Le président d’honneur de l’Association G25 n’a par ailleurs pas manqué de remercier son hôte pour cette invitation.

En effet, en sept ans d’existence et d’engagement envers la politique d’Ali Bongo Ondimba, cette rencontre constitue une première et démontre l’intérêt porté par le Parti démocratique gabonais à l’égard de l’Association G25. Occasion pour les deux personnalités d’évoquer la possibilité de nouer un partenariat entre leurs organisations. « Ce partenariat présente de nombreux enjeux qui permettront à G25 et le PDG de mener des actions concertées en faveur de la politique du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba », a indiqué Andrew Gwodog.

Un partenariat qui devrait permettre à l’association d’être conviée par le « Parti de masse » dans son initiative citoyenne et républicaine accompagnant les actions du Chef de l’État, et ensuite participer à ses activités en faveur de la politique du Distingué Camarade Président.