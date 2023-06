Gabon : vers un emprunt de 31 milliards de FCFA pour l’acquisition d’un avion militaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce lundi 26 juin 2023 a abouti à plusieurs projets de textes législatifs et réglementaires. Ainsi, au cours de cette séance présidée par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, le Conseil a entériné le projet de loi autorisant l’État à contracter un emprunt de plus de 47 millions d’Euros soit 31 milliards de FCFA pour l’acquisition d’un avion Casa de type C295 MTA.

C’est sur proposition du ministre de l’Économie et de la Relance, Nicole Jeanine Roboty épouse Mbou, que ce projet de loi a été adopté. Ainsi, pris en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, ledit projet autorise l’État gabonais à contracter un emprunt d’un montant de 47 476 067,12 d’Euros équivalent à 31 142 258 560 de FCFA auprès de la Banque Santander, première banque espagnole et l’une des principales d’Europe.

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, « le produit de l’emprunt spécifié est destiné à l’acquisition d’un avion CASA de type C295 MTA par l’État gabonais ». Une acquisition qui, selon le gouvernement, devra permettre de renforcer les capacités opérationnelles de l’Armée de l’Air. L’Airbus C295, anciennement CASA C-295, est un avion-cargo tactique militaire développé en Espagne par Airbus Defence and Space. Il s’agit d’une évolution de l’Airbus CN235, qui a donné comme ce dernier naissance à une version d’avion de patrouille maritime baptisée Persuader.

Pour rappel, l’armée de l’air gabonaise est la composante aérienne des forces armées gabonaises. Elle a été créée le 25 janvier 1972. Elle a pour vocation principale l’appui aux troupes et le transport pour tous les Corps et Organismes Internationaux et Nationaux de la République Gabonaise. Le contexte opérationnel et l’arrivée de Mirages F1 en 2010 et 2011 lui permettent de répondre à diverses exigences en matière de sécurité et de contrôle de l’espace aérien, grâce à une puissance de feu accrue.