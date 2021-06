Gabon: vers un congrès du RV pour la validation de la fusion-absorption avec le PDG

Ce mercredi 09 juin 2021 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu le bureau exécutif du Rassemblement pour la restauration des valeurs (RV) conduit par son président Arsène Edouard Nkoghe Nze. Une rencontre au cours de laquelle, semble-t-il, le projet de fusion-absorption de cette formation politique par le Parti démocratique gabonais (PDG) a été évoqué. Par la suite, « un congrès extraordinaire des statutaires et militants » sera organisé pour officialiser cette nouvelle position.

C’est sur invitation du président de la République que le député du 2ème siège du 5ème arrondissement de Libreville et les membres du bureau exécutif du RV se sont rendus au Palais du bord de mer. Cette rencontre avec ce parti membre de la Majorité républicaine et sociale pour l’​émergence (MRSE) s’inscrit dans le cadre des consultations lancées par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, en vue « d’apaiser le climat social en unissant toutes les forces vives de la Nation ».

Pour Ali Bongo Ondimba, il était nécessaire d’établir un dialogue franc et constructif avec les responsables politiques de la majorité comme de l’opposition. D’ailleurs, au cours de cet entretien, il a été évoqué le projet de fusion absorption avec le Parti démocratique gabonais. « Le président nous a prodigué de sages conseils sur notre avenir et sur la nécessité de créer une nouvelle dynamique politique en prônant plus l’unité que la division », a indiqué Arsène Edouard Nkoghe Nze au sortir de cette audience.

C’est d’ailleurs dans l’éventualité de cette fusion-absorption avec « le parti de masse » que le président du Rassemblement pour la restauration des valeurs a annoncé la tenue prochaine d’un congrès extraordinaire des statutaires et militants qui devrait permettre à ces derniers de marquer de manière solennelle leur adhésion à cette vision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.