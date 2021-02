Gabon: vers un audit des dépenses liées à la Covid-19

« Afin de procéder à l’audit des comptes financiers de la riposte d’urgence à la pandémie de Covid-19 et des procédures mises en œuvre », le gouvernement à travers le ministère de l’Economie et de la Relance et la direction générale des marchés publics, entend « engager un cabinet de réputation internationale ». L’annonce a été faite ce mercredi 10 février par le biais d’un communiqué publié dans le quotidien L’Union.

Présenté à grand renfort de spots en avril 2020 à travers un document de référence dénommé plan de « résilience pour la relance de notre économie et la préservation de notre modèle social », la stratégie du Gabon pour faire face à la Covid-19, devrait prochainement être auditée. C’est ce qu’on peut retenir du communiqué conjoint du ministère de l’Economie et de la Relance et de la direction générale des marchés publics (DGMP) publié ce mercredi dans les colonnes du quotidien L’Union.

En effet, « afin de procéder à l’audit des comptes financiers de la riposte d’urgence à la pandémie de Covid-19 et des procédures mises en œuvre » comme on peut le souligner dans ledit communiqué, le gouvernement entend « engager un cabinet de réputation internationale », qui ne soit pas concerné par les mesures d’exclusion et d’incapacité de l’article 93 du décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant code des marchés publics.

Devant justifier à la fois d’une expérience de 10 ans dans l’audit des projets, la qualification et l’expérience du personnel avec la mission, l’entité qui sera sélectionnée devra donc réaliser un check-up de ce plan de résilience qui n’a jusque-là, pas été en mesure de fournir toute l’aide et toutes les garanties nécessaires à « la préservation de notre modèle social ». Pis, avec seulement 35,6 millions décaissés pour les entreprises en difficulté, ce « plan » n’a pas été en mesure de sauver le tissu de PME.