Gabon: vers un audit de l’ANUTTC et de l’ARTF

En proie à de nombreuses difficultés opérationnelles depuis quelques années, l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC) et l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF), vont être auditées prochainement par le ministre des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures et de l’Habitat, Léon Armel Bonda Balonzi. En ligne de mire de ces audits, la restructuration de ces établissements publics.

Souhaitant faire la lumière sur les nombreuses difficultés opérationnelles que rencontrent la très décriée Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, mais également celles que rencontre l’Autorité de régulation des transports ferroviaires, Léon Armel Bonda Balonzi devrait lancer prochainement un audit de ces deux structures, comme en témoigne l’avis d’appel à manifestation d’intérêt international lancé récemment.

En effet, visant à faire la lumière sur la gestion de ces établissements publics, cet audit s’inscrit dans la perspective d’une restructuration à venir. Dans ce contexte, le cabinet qui sera sélectionné à l’issue de cet appel à manifestation d’intérêts dont la liste est ouverte jusqu’au 21 août prochain, aura la lourde tâche d’accompagner l’exécutif et notamment le ministère des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures et de l’Habitat dans ce processus.

Selon Jean Félix N’Neme Mve secrétaire général du ministère des Transports cité par nos confrères de Gabon Review, ces deux audits auront une portée significative en ce sens qu’ils permettront notamment de faire la lumière sur les activités de l’ANUTTC. A noter qu’en ce qui concerne l’ARTF, cet audit s’inscrit dans la droite ligne du programme visant à améliorer le cadre de gestion, de contrôle et de supervision du programme de réhabilitation du Transgabonais.