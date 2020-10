Gabon: vers un allègement des mesures spécifiques au secteur éducatif

C’est en substance ce qui ressort du conseil interministériel tenu par visioconférence ce lundi 19 octobre 2020 et dirigé par le Premier ministre, Cheffe du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda. En prélude à la prochaine rentrée des classes, le conseil a mis en examen plusieurs projets de loi et décret visant à mettre en place des mesures d’allègement spécifiques au secteur éducatif, dans le but, très certainement, de faciliter la rentrée scolaire fixée au 9 novembre 2020.

Il est évident que les mesures d’allègement rendues publiques par le gouvernement au terme de la conférence gouvernementale contre la riposte de la covid-19 dans leur application n’auraient pas pu faciliter et rendre efficiente la prochaine rentrée des classes fixée au 9 novembre 2020.

C’est dans cette optique que les membres du gouvernement, au cours de ce conseil interministériel du 19 octobre 2020, ont « ainsi examiné plusieurs projets de loi et décret. Un accent a été mis sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021», a indiqué sur facebook Rose Christiane Ossouka Raponda. Des projets qui à terme seront soumis à « la très haute attention du président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors du prochain Conseil des ministres », a-t-elle surenchéri.

Il ressort des propos du numéro un du gouvernement gabonais que les différents travaux avaient pour objectif de réfléchir sur un « éventuel allègement des mesures de lutte contre le Covid-19 dans le secteur de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ». Des mesures spécifiques au secteur éducation qui ne sauraient s’accommoder à celle conventionnelle du rassemblement de 30 personnes autorisés actuellement.

Réalité manifestement compliquée pour la mise en application dans les établissements publics gabonais gangrenés par l’absence des salles de classe et en proie au phénomène des effectifs pléthoriques.