Gabon: vers l’ouverture d’une filière de maintenance des équipements biomédicaux au CIMEF de Nkok

Le vendredi 21 janvier 2022, le ministre de la Santé le Dr Guy Patrick Obiang Ndong a procédé à la visite du centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnels (CIMEF) de Nkok. Il était question pour le membre du gouvernement de s’imprégner du fonctionnement de cet établissement et sur les offres de formation dudit centre.

S’étendant sur un domaine de 14 hectares, le centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnels de Nkok était l’hôte du ministre de la Santé qui était accompagné des responsables de l’Administration centrale, des Directeurs généraux des Centres hospitaliers universitaires et des Centres hospitaliers régionaux, des Directeurs des hôpitaux de coopération et des structures spécialisées. Occasion pour ce dernier de s’enquérir des différentes offres de formation.

Au cours de cette excursion, le membre du gouvernement a évoqué la signature d’un éventuel partenariat avec le CIMEF en vue de l’amélioration des plateaux techniques. Tenant compte des offres de formation, des besoins au sein de son ministère et dans les différents centres hospitaliers, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a tenu à visiter tous les locaux dudit complexe.

Des filières Froid et Climatisation, Ingénierie du soudage, Génie mécanique, Génie électrique et électronique, Ingénierie de la maintenance rien n’a échappé à l’œil de la délégation ministérielle.À cet effet,le membre du gouvernement a relevé la nécessité d’avoir une main d’œuvre qualifiée et technique au sein des centres hospitaliers.

« Nous allons formaliser le partenariat entre le Ministère de la Santé et le CIMEF de Nkok par la signature dans les meilleurs délais d’une convention qui permettra aux apprenants du centre, d’effectuer des stages pratiques dans les hôpitaux et partant évaluer les différents équipements qui s’y trouvent » a déclaré le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.Il faut souligner que les responsables du CIMEF ont manifesté leur intérêt de voir leurs apprenants faire leurs premiers pas dans la vie active au sein des différentes structures hospitalières que compte le Gabon.