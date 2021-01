Gabon: vers l’ouverture du Lycée agricole de Lebamba

Annoncé depuis plusieurs années, le futur Lycée agricole de Lébamba dans le département de la Louetsi-Wano pourrait ouvrir ses portes à la prochaine rentrée académique. Une éventualité évoquée au cours de la visite d’inspection du directeur des études du lycée technique de Fougamou Guy-Roger Makanga qui a tenu à faire un état de l’infrastructure qui devrait abriter cet établissement.

C’est à l’initiative de la Direction générale de l’enseignement technique et professionnelle, que la délégation du lycée technique de Fougamou a fait le déplacement de Lebamba, chef-lieu du département de la Louetsi-Wano. Objectif: procéder à un état des lieux du futur lycée agricole érigé dans cette localité, et du logement du futur proviseur.

Ce futur établissement qui répond à la politique de formation du gouvernement est déjà doté d’un bâtiment, érigé voilà plus d’une décennie, qui compte 4 salles de classe qui accueilleront, le moment venu, les classes de seconde du cycle technique. La structure scolaire devrait également accueillir les élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème, si on s’en tient aux échanges que la délégation du lycée technique de Fougamou a eu avec le préfet Euloge Parfait Mombo Moukaga.

Au cours de cette visite, il a été également question du recrutement du personnel de la main-d’œuvre non permanente (MONP), et de la mise en place des commodités liées à l’eau et à l’électricité encore absentes. Concernant la MONP, le préfet du département de la Louetsi-Wano a mis en place une commission pour éviter les recrutements complaisants et abusifs.