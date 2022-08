Gabon: vers l’organisation d’un recensement général de la population en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 10 août 2022, le gouvernement a adopté le projet de décret portant organisation d’un recensement général de la population et de logements en République gabonaise en 2023. Un projet qui vise à contribuer à l’amélioration de la connaissance de la situation démographique, sociale, économique et culturelle du Gabon.

C’est sur présentation du ministre de l’Economie et de la relance Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou, que le conseil des ministres a entériné le projet decret portant organisation d’un recensement général de la population et de logements sur tout le territoire en 2023. Ledit projet fixe le cadre institutionnel dans lequel seront organisées les opérations de recensement de la population et des logements à travers trois organes de coordination. Notamment la Commission nationale du recensement (CNR), la Direction nationale du recensement (DNR) et le Bureau central du recensement (BCR).

Prévu pour l’année 2023, ce recensement général devrait se dérouler conformément aux délais fixés par la Direction générale de la statistique (DGS). Laquelle prévoit une opération de cette envergure tous les 10 ans. Il faut rappeler que la dernière enquête menée par l’Etat pour établir les statistiques de la population gabonaise remonte à 2013, et il avait été annoncé que le nombre d’habitants était d’environ 1,8 million.

Ainsi, grâce aux dernières statistiques, le dénombrement de la population et les logements, la DGS a pu agencer un certain nombre d’indicateurs sur l’emploi au Gabon. Faute d’enquête spécifique à ce jour, la Direction générale de la statistique n’a pas pu procéder aux estimations pour calculer des indicateurs sur l’emploi et le chômage. Si cette mesure peut paraître incohérente de prime abord, elle pourra servir à épurer bon nombre de chiffres et ce avant les prochaines échéances électorales.