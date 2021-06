Gabon: vers l’organisation du Concours national des meilleurs élèves

C’est sur proposition du Pr. Patrick Mouguiama-Daouda que le Conseil des ministres tenu ce jeudi 10 juin 2021 a marqué son accord à l’organisation de la première édition du Concours national des meilleurs élèves. Censé se tenir le 31 juillet, ledit concours qui vise à promouvoir l’excellence mettra en compétition 462 élèves de classes de 5ème année primaire ainsi que des élèves des collèges et lycées de l’enseignement général, technique et professionnel.

C’est devant l’équipe gouvernementale que le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda a défendu le projet portant organisation d’un concours national d’excellence. Conscient de la baisse du niveau des apprenants, tous cycles d’études confondus, le ministre de l’Education nationale a soumis à l’appréciation de ses pairs, l’organisation de la première édition du Concours national des meilleurs élèves.

Un concours d’envergure nationale qui « verra la participation de quatre cent soixante-deux (462) élèves des classes de 5ème année du cycle primaire et des élèves des collèges et lycées de l’enseignement général, technique et professionnel », est-il indiqué dans le communiqué final du conseil des ministres tenu ce jour à la salle habituelle. Les épreuves devraient débuter le 31 juillet prochain sur toute l’étendue du territoire.



Par ailleurs, le gouvernement a tenu à préciser que « ce concours participe de la volonté du Président de la République, Chef de l’Etat, de promouvoir la culture du mérite et récompenser l’excellence ». Espérons que cette énième initiative du Pr. Patrick Mouguiama-Daouda saura donner le résultat escompté, c’est-à-dire, mettre en relief l’intelligentsia locale et l’encadrer convenablement pour l’intérêt de notre pays.