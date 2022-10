Gabon: vers l’opérationnalisation de la ZIS d’Ikolo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 27 septembre 2022 s’est déroulée la cérémonie de signature du cahier de charge pour le démarrage des activités dans la Zone industrielle spéciale (ZIS) d’Ikolo située dans la province du Moyen-Ogooué. Une signature qui marque un tournant décisif dans la mise en exploitation de cette zone.

C’est des mains du ministre de la Promotion des investissements Hugues Mbadinga Madiya et du directeur général de Gabon Special Economic Zone (GSEZ), Mohit Agrawal qu’à été signé le cahier de charge pour le démarrage des activités dans la Zone industrielle spéciale d’Ikolo. Un document qui contient les engagements de l’État gabonais, de la société GSEZ et des investisseurs installés au sein de cette zone spéciale.

Pour le ministre de la Promotion des investissements, la signature de ce cahier de charge s’inscrit dans la droite ligne de l’accord signé entre le gouvernement et GSEZ pour la mise en œuvre de cette zone économique spéciale dont la vocation est d’accentuer la transformation du secteur bois dans cette zone de Lambaréné. « Le cahier de charges est un élément qui apporte un confort supplémentaire en termes de gouvernance parce que ce sont des zones économiques avec des activités diverses », a expliqué Hugues Mbadinga Madiya.

A noter que ce cahier de charges fixe les droits et les obligations de l’opérateur notamment en matière de promotion d’investissements, d’emplois, de transfert de technologie et de normes. Fruit d’un partenariat public-privé, la ZIS d’Ikolo dispose donc désormais d’une existence légale et juridique. « Depuis sa création, la ZIS d’Ikolo compte déjà 3 usines. La 4e usine va entrer dans la phase de construction dans quelques semaines pour une durée de 6 mois. Le projet, dans sa première phase, va aboutir à la création de 600 emplois », a indiqué Mohit Agrawal.