Gabon: vers l’installation de laboratoires de réalités virtuelles dans les établissements scolaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le gouvernement par l’entremise de la société d’incubation numérique du Gabon (SING) a procédé le mercredi 28 septembre à l’installation de mini laboratoires de réalités virtuelles au sein des établissements secondaires. Une opération qui a pour but de développer le goût pour les sciences et technologies ainsi que la créativité auprès des jeunes. Sur le long terme, cela favorisera la promotion de l’utilisation pédagogique des technologies de réalité virtuelle en milieu scolaire.

Ce programme s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, qui a fait du développement numérique une de ses priorités en l’inscrivant dans le volet Gabon numérique du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE). Lequel permettra aux apprenants des classes de primaire et secondaire, des écoles publiques de Libreville et Port-Gentil et Makokou de découvrir l’univers du numérique à travers des sessions sous forme de club.

Une initiative soutenue par les plus hautes autorités gouvernementales. « Ce sera l’occasion pour notre jeunesse, de s’approprier son identité culturelle, et renforcer son employabilité grâce à ces nouveaux outils technologiques », a déclaré le ministre de l’Économie numérique, Jean Pierre Doukaga Kassa. Des propos soutenus par Yves Fernand Manfoumbi, le ministre du Commerce. « C’est une occasion de promouvoir au Gabon des opérateurs économiques opérationnels et rentables capables d’impulser une véritable dynamique et une croissance inclusive et durable dans le domaine du numérique » a-t-il déclaré.

Ces laboratoires sont équipés de casques qui permettent aux élèves de visualiser des expériences scientifiques et technologiques virtuelles, et mettre ainsi en pratique leurs compétences scientifiques. Le projet vise à former, grâce à des laboratoires mobiles, 20 000 élèves du secondaire et 10 encadreurs. Dans sa première phase, ce projet sera implémenté à Libreville, Port-Gentil et Makokou. Ce programme de dématérialisation des contenus de formation entre en droite ligne des objectifs du gouvernement qui, ces dernières années, a opté pour la digitalisation des services publics comme levier visant à améliorer l’environnement des affaires et stimuler la croissance au Gabon.