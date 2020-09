Gabon: vers l’installation de caméras de surveillance dans les établissements scolaires ?

C’est l’une des recommandations faites lors du Forum d’encadrement et de sécurité en milieu scolaire organisé la semaine dernière à Libreville. Une mesure qui devrait permettre d’endiguer la problématique des violences en milieu scolaire qui chaque année est source d’inquiétude.

A l’approche de la rentrée scolaire prévue en novembre prochain, le phénomène des violences en milieu scolaire était au centre du premier forum national consacré à l’encadrement et à la sécurité en milieu scolaire. Un événement qui s’inscrit dans la volonté des différents acteurs du secteur de résoudre ce problème qui a connu une flambée ces trois dernières années.

Placé sous le thème « Comment améliorer l’encadrement et la sécurité dans le système éducatif au Gabon », responsables d’établissements, représentants d’associations des parents d’élèves et syndicalistes du secteur ont émis quelques pistes de solution dont l’une d’elles est l’installation des caméras de surveillance aux abords et à l’intérieur des écoles. « Il s’agit d’un moyen de dissuasion, une façon d’empêcher les élèves réputés violents ou les intrus d’agir aussi bien à l’intérieur de l’établissement qu’en dehors », a expliqué à Gabonreview un enseignant ayant participé au forum.

Dans le même ordre d’idées d’autres recommandations visant à renforcer la sécurité en milieu scolaire ont également été faites. Il s’agit, entre autres, de la création d’une collaboration entre les forces de sécurité et les établissements, la délimitation exacte des écoles par la construction des clôtures, l’organisation d’une campagne de sensibilisation nationale aussi bien sur les violences que sur la pandémie du Covid-19.