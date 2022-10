Gabon: vers l’installation de 191 exploitants agricoles dans la zone 1 de Kango

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le projet de mise en place des Zones agricoles à fortes productivités (ZAP) commence peu à peu à prendre forme. C’est du moins le sentiment qui ressort de la séance de travail présidée le 04 octobre dernier par le ministre de l’Agriculture Charles Mve Ellah au cours de laquelle il a été annoncé la mise à disposition de plusieurs parcelles de terre situées dans le Bloc 1 de la zone 1 des ZAP de Kango dans la province de l’Estuaire.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de ce vaste projet, ce sont 191 exploitants agricoles qui ont été sélectionnés et seront installés dans le Bloc 1 de la zone 1 des Zones agricoles à fortes productivités de Kango. Des bénéficiaires qui ont été recrutés entre autres chez les exploitants individuels dont 154, les coopératives agricoles au nombre de 25, les petites et moyennes entreprises agricoles, une seule, le génie militaire , et la zone administrative (1).

Il faut souligner que grâce à cet octroie de terres les bénéficiaires pourront développer des activités agricoles devant permettre au Gabon de réduire sa dépendance alimentaire de l’extérieur. Ce qui lui permettra d’accroître la part de l’agriculture dans le produit intérieur brut du pays. Ce secteur représente actuellement moins de 10 % du PIB.Les parcelles des autres blocs des ZAP de Kango seront attribuées plus tard. Car, selon le ministère de l’Agriculture « les travaux d’ensoleillement se poursuivent ».

A noter que, outre ces parcelles, près de 600 parcelles avaient déjà été attribuées notamment à Kango et à Andem dans la province de l’Estuaire, à Idemba et à Mboukou dans la Ngounié et à Bifoun-Abanga dans le Moyen Ogooué.