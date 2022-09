Gabon: vers l’inauguration des centres de prise en charge des enfants autistes et trisomiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 26 septembre 2022 le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu en audience le chargé de la Coordination nationale de l’Initiative nationale pour le développement Humain (INDH) du Royaume du Maroc Mohamed Dardouri Wali. Il était question pour les deux hommes d’échanger sur les axes de coopération entre les deux Etats dans le domaine de la santé et des affaires sociales.

En effet, introduit au cabinet du membre du gouvernement par l’ambassadeur du Maroc au Gabon Abdellah Sbihi, cette rencontre s’inscrit dans la droite ligne du protocole d’accord des conventions INDH signées en 2012 en présence le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et le roi du Maroc Mohamed VI. Occasion pour les deux hommes de faire un tour d’horizon de la coopération entre le Gabon et le Royaume du Maroc.

Profitant de cette occasion, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et Mohamed Dardouri Wali se sont réjouis de la construction et de l’inauguration imminente des deux centres de prise en charge des enfants autistes et trisomiques dans la commune d’Akanda et des deux centres d’hémodialyse dans les villes de Franceville et de Port Gentil.

Par ailleurs, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a invité son hôte à effectuer une visité à l’école nationale pour enfants déficients auditifs (ENEDA) de Libreville aux fins d’envisager ensemble, la possibilité d’un renforcement en équipements supplémentaires de cette structure de formation.