Gabon: vers l’établissement d’un fichier des Associations et ONG￼

Le ministère de la Jeunesse et des Sports lance du 15 mars au 30 juin 2022 le recensement national des Associations et Organisations non gouvernementales (ONG). L’idée étant selon le gouvernement, d’établir un fichier des acteurs non étatiques (ANE) du pays.

Ce recensement intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté du gouvernement de clarifier, d’harmoniser, d’équilibrer et de rendre réciproque, les relations entre les pouvoirs publics et les acteurs non étatiques. Il s’agit d’associations et ONG légalement reconnues et celles en instance de reconnaissance, mais réellement en activité sur le territoire national et suivant le Programme annuel de performance (PAP) 2022.

Il faut dire que par ce recensement, le ministère des Sports et de la Vie associative vise surtout à développer les compétences fonctionnelles et opérationnelles des membres des associations et ONG, par des activités de formation, des conseils, de soutien technique et financier des ANE. mais ce n’est pas tout. Le gouvernement dit qu’il envisage surtout d’appuyer les acteurs non étatiques au développement par un soutien des projets associatifs et un accompagnement dans la recherche de financement auprès des partenaires au développement.

Rappelons que le recensement est ouvert jusqu’au 30 juin de l’année en cours à 24H00. Les intéressés sont invités à se faire enregistrer en ligne, via l’adresse msjva.recensement2022.ane@gmail.com.