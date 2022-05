Gabon: vers l’entrée en vigueur du passeport CEMAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public le vendredi 13 mai dernier que la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) a annoncé en filigrane la mise à disposition du passeport de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC). Une mesure qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la libre-circulation des personnes actée par les Etats membres de cette sous région.

En effet, cette annonce fait suite à des perturbations enregistrées dans le processus de délivrance des passeports ordinaires. Selon la DGDI, ces perturbations sont dues au processus de mise aux normes desdits documents conformément aux engagements internationaux pris par le Gabon dans le cadre de l’intégration sous régionale de la zone CEMAC.

A cet effet « un basculement du passeport ordinaire national à un nouveau est en train de s’opérer. « Ce nouveau passeport, hautement plus sécurisé que celui en cours, répond aux exigences CEMAC et sera conforme aux dernières spécifications techniques de l’OACI sur les document de voyage, telles que consignées dans son référentiel N°9303 », précise le communiqué de la la Direction générale de la documentation et de l’immigration.



Par ailleurs, la DGDI précise que l’implémentation et la paramétrage de ce nouveau système perturbent depuis quelques semaines le bon fonctionnement de ses services, rassurant au passage les usagers sur un retour à la normale dans les prochains jours.