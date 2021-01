Gabon: vers l’élaboration d’un plan opérationnel de vaccination contre la Covid-19

C’est en réaction à la volonté du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba d’initier un plan national de vaccination contre la Covid-19, que le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a présidé ce mardi 5 janvier 2021 une réunion d’urgence en vue de dresser les axes de la stratégie de vaccination qui devrait très bientôt être adoptée au Gabon.

L’ambition d’Ali Bongo Ondimba de faire du Gabon l’un des tout premiers pays africains à bénéficier du vaccin contre la Covid-19 se précise. Évoqué pour la première fois lors de son discours de vœux à la Nation le 31 décembre 2020, le plan national de vaccination contre la Covid-19 prend timidement forme.

En effet, lors de cette réunion en présence des responsables techniques et scientifiques du Copil-coronavirus et du directeur du Programme de vaccination, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a donné l’instruction très précise au Comité d’élaboration et de réflexion mis en place pour l’occasion, de travailler avec célérité afin de produire dans un délai raisonnable, un plan « réaliste et applicable » et qui s’étalerait sur une période de 12 mois.

Notons par ailleurs que pas plus tard que mardi 5 Janvier 2021, le chef de l’exécutif a annoncé l’arrivée prochaine des vaccins anti-covid-19 au Gabon. Une annonce qui devrait permettre au Gabon de franchir un nouveau cap dans la lutte contre la propagation de la Covid-19, qui a déjà fait, il faut le rappeler une soixantaine de morts.