Gabon: vers l’élaboration d’un Code de l’urbanisme

Soucieux de mettre de l’ordre dans le secteur du foncier mais aussi de favoriser une meilleure réglementation dans ce secteur, le gouvernement devrait mettre en œuvre dans les prochains mois, un Code de l’Urbanisme et de construction. Un projet qui a pour objectif de doter le pays d’un cadre réglementaire en matière d’urbanisme mais aussi pour mettre un terme aux constructions anarchiques.

En effet, ce projet de Code de l’urbanisme devrait permettre de mettre de l’ordre dans un secteur en manque de réglementation depuis plusieurs années. Il devrait donc traiter de l’organisation et de l’aménagement des espaces urbains.

Pour le membre du gouvernement, ce projet de réglementation s’inscrit dans volonté des pouvoirs publics d’assurer le bien-être des populations et d’améliorer les rapports sociaux en préservant l’environnement. « Nous allons avoir un code de l’urbanisme, parce qu’en réalité on ne construit pas n’importe où, il nous faut des textes pour réglementer tous ces aspects », a indiqué Olivier Nang Ekomie.

Il faut souligner qu’au Gabon l’absence de réglementation dans le secteur de l’urbanisme a favorisé depuis plusieurs années l’occupation anarchique des terrains, surtout dans le Grand Libreville, en l’occurrence dans les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum) où vit plus de la moitié de la population gabonaise estimée à 1,8 million, en plus des expatriés.