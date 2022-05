Gabon: vers le renouvellement du bureau exécutif de la Chambre de commerce

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 10 mai dernier, le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (PME/PMI) Yves Fernand Manfoumbi a tenu une importante réunion avec l’ensemble des acteurs concernés par l’élection du Bureau exécutif de la Chambre de commerce. Il s’est agi de définir un calendrier pour la restructuration de cette administration pendant près de 7 ans après le dernier scrutin.

C’est à son cabinet que le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises s’est entretenu avec les membres de la Chambre de commerce et des administrations qui y sont liées. Le but étant de préparer de manière effective le renouvellement du Bureau exécutif après 7 ans de léthargie et d’immobilisme. S’appuyant sur sa vision en Or, Yves Fernand Manfoumbi a rappelé à ses hôtes l’intérêt de faire bouger les lignes au sein de cette administration qui joue un rôle prépondérant dans l’économie nationale.

A ce propos, le membre du gouvernement a émis le souhait de compter sur une équipe plus dynamique pour permettre à la PME gabonaise de se hisser au niveau des attentes des autorités engagées dans la promotion de ces entreprises. Les parties ont, entre autres proposé, un calendrier électoral qui intégrera les préparatifs y relatifs mais également la mise en place de la commission chargée de l’organisation de ladite élection.



Bien que constituées en cellules autonomes, les commissions seront soumises au droit de regard du ministère de tutelle qui n’entend ménager aucun effort pour aboutir à ce renouvellement établi comme un préalable au développement de ce département ministériel porteur. Yves Fernand Manfoumbi a d’ores et déjà annoncé qu’il s’attend à un processus électoral sobre et fiable qui poserait les jalons d’une évolution saine des acteurs de ce secteur d’activités déclinant au passage la prochaine étape de ce processus de réforme. « Le gouvernement se réjouit de ce que la prochaine réforme qui va guider la Chambre de commerce du Gabon, au cours des prochaines années, est de passer d’un modèle de rente à un modèle de l’offre, qui s’adapte à tous les segments de l’activité de commerce », a-t-il indiqué.