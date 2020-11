Gabon: vers le renforcement des compétences du CNPDCP pour traquer les violations des libertés des citoyens

Ce jeudi 12 novembre 2020 le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu en audience à l’immeuble du 2 décembre une délégation de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP), conduite par son président, Joël Dominique Ledaga. Il était question pour ce dernier de plaider auprès des autorités pour le renforcement du cadre légal et réglementaire de cette Commission pour assurer au mieux ses missions.

C’est en présence du ministre d’Etat en charge des Institutions Constitutionnelles Denise Mekam’ne Edzidzie que la délégation de la CNPDCP a échangé avec le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda sur la question du renforcement de cette entité en charge de la gestion et de la protection des données à caractère personnel au Gabon. Celui-ci consistera à l’amélioration du cadre légal et réglementaire, la formation de ses membres, ainsi que l’acquisition d’un laboratoire informatique et de veille, capable de traquer les auteurs des violations des droits et libertés personnels des concitoyens.

Ainsi, le chef de la délégation a exprimé le besoin de la commission de disposer d’une technologie innovante afin de protéger au mieux et de traquer les violations permanentes des droits et libertés des citoyens, mais aussi d’assurer la formation et le renforcement des capacités des membres.