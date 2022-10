Gabon: vers l’aménagement des parkings à niveau à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique du stationnement continue d’être un véritable casse-tête pour les automobilistes de la commune de Libreville. C’est dans l’optique de résoudre cette question qu’un projet de construction des parkings automobiles a été présenté le lundi 10 octobre dernier lors des journées portes ouvertes, organisées par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, dans le cadre de la Journée mondiale de l’habitat.

Présenté par un agent d’études techniques du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, Parfait Mve, ledit projet construction des parkings automobiles pourrait se faire sur deux sites. Il s’agit notamment de l’ancien commissariat central et en face de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG).

« Ce sont des parkings à niveau. Notre but est de venir en appui aux autorités compétentes dans l’assainissement des voiries urbaines afin de fluidifier la circulation », a-t-il expliqué. Selon les explications de ce dernier, il s’agira tout d’abord de détecter les zones critiques sujettes à l’encombrement de la circulation afin de déterminer de manière efficiente les espaces appropriés pour l’aménagement des zones de stationnement.

Un projet qui permettra indubitablement d’améliorer la circulation dans la capitale, mais aussi de créer une cinquantaine d’emplois. Concernant le prix du stationnement, celui-ci devrait être fixé à 500 FCFA pour une courte ou longue durée.