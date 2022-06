Gabon: vers l’acquisition de 32 motos bennes pour les petits producteurs agricoles 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 17 juin 2022, le gouvernement gabonais à travers l’unité de coordination et de gestion du projet de développement agricole et rural (PDAR) a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de 32 motos-bennes. Le dossier d’appel d’offres peut être retiré contre un paiement au trésor public, d’un montant non remboursable de 200 000 FCFA. Les candidats ont jusqu’au 14 juillet 2022 pour le dépôt de leurs dossiers.

La coordination et de gestion du projet de développement agricole et rural (PDAR) a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de 32 motos-bennes. Les candidatures devront être déposées avant le 14 juillet 2022. Le dossier d’appel d’offres peut être retiré contre un paiement au trésor public, d’un montant non remboursable de 200 000 FCFA.

En effet, lancée en 2020, la deuxième phase du PDAR est cofinancée par le Fonds international de développement agricole (Fida) et l’État gabonais pour une période de 5 ans. Ce projet vise la réduction de la pauvreté en milieu rural, par la diversification et l’augmentation des revenus des populations et l’amélioration de leurs conditions de vie. Il consiste pour l’État à soutenir les petits producteurs agricoles et éleveurs.



Ledit programme se déploie dans 171 villages de 43 cantons dans trois provinces notamment la Ngounié, l’Ogooué-Ivindo et le Woleu-Ntem. Selon le communiqué d’appel d’offres « Ce montant est de 100 000 FCFA pour les PME disposant d’un agrément PME, conformément à l’arrêté fixant le barème des frais pour la passation de marché public du 21 juillet 2021. Le paiement se fait sur présentation d’un ordre de recette délivré par la direction générale des marchés publics ».

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris