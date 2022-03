Gabon: vers la valorisation de la médecine traditionnelle par le gouvernement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu en audience ce lundi 14 mars 2022, le Dr. Magaran Monzon Bagayoko et Marie-Noel Zagré, respectivement représentants résident de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Gabon. Une rencontre au cours de laquelle il a été évoqué l’intégration de la médecine traditionnelle dans le Plan national de développement sanitaire 2022-2027 (PNDS).

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, les représentants de l’OMS et de l’UNICEF ont au cours de cette entrevue, passé en revue plusieurs dossiers dits « urgents ». Il s’agit par exemple de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, l’élaboration du Plan national de développement sanitaire 2022-2027 (PNDS) et du Forum national de la santé.

S’agissant du PNDS, le membre du gouvernement le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a indiqué qu’il prendra véritablement en compte l’assurance maladie et la prévoyance sociale particulièrement pour les personnes vulnérables. Il a par ailleurs préconisé d’intègrer entre autres, la médecine traditionnelle.

Le résultat attendu est donc l’élaboration d’un Plan national de développement sanitaire qui ambitionne de traduire les actes concrets des nouvelles politiques de santé insufflées par le chef de l’Etat dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation (PAT) et qui se construit sur la symétrie des deux pôles dominants de la médecine gabonaise.