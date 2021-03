Gabon: vers la signature d’un accord entre l’ANPI et la Sotrader pour l’expansion des villages Graine

Le samedi 27 février 2021 le directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon),Ghislain Moandza Mboma accompagné du directeur général de l’Agriculture, Max Auguste Oussou, a procédé à la visite des sites de production de la Société de transformation agricole et développement rural (Sotrader) dans la commune de Ntoum. Une inspection qui a permis d’identifier les besoins et les espaces exploitables dans le cadre de l’extension des villages Graine.

Pour réduire la dépendance aux importations qui sont de plus en plus élevées et qui occasionnent d’énormes pertes pour l’État, le Gabon se doit de trouver des stratégies opérationnelles sur le court terme. Plaque tournante de l’environnement des affaires, l’Agence nationale de promotion des investissements est à pied d’œuvre pour structurer l’environnement agricole et développer une industrie locale capable de réduire d’au moins 50% la dépendance à l’extérieur.

Après avoir visité les opérateurs économiques groupés en coopératives à Ntoum puis au Cap-Estérias, Ghislain Moandza Mboma a initié une visite des sites de la Société de transformation agricole et développement rural sis dans la commune de Ntoum. Il était question pour le patron de l’ANPI de « faire un état des lieux de l’existant, et d’identifier les besoins d’investissement pour l’extension des villages Graine».

Présent en sa qualité de directeur général de la Sotrader, Ahmed Bongo Ondimba s’est fait guide, le temps d’une journée de ses hôtes. Une visite qui démontre davantage l’intérêt des administrations publiques de mutualiser leurs efforts pour atteindre des objectifs communs assignés par le Chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda qui a fait de la réduction des importations, un axe important de son plan d’actions. La signature d’un protocole formalisant l’accord entre l’ANPI-Gabon et la Sotrader, devrait se faire très prochainement.