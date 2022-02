Gabon: vers la relance du projet de la route Koulamoutou-Mougamou

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 8 février 2022, le ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi s’est entretenu avec l’ambassadeur d’Espagne au Gabon, Fernando Alonso Navaridas. Au menu de cette rencontre, la relance des travaux du tronçon routier Koulamoutou-Mougamou.

La dégradation de la route Nationale 1 continue d’être au centre des préoccupations tant elle a une incidence indéniable sur l’activité économique. C’est dans cette optique que le ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi, a reçu, le mardi 8 février dernier à son cabinet l’ambassadeur d’Espagne au Gabon Fernando Alonso Navaridas. Une rencontre qui a permis d’aborder la problématique de la relance du projet de la route Koulamoutou-Mougamou.

En effet, depuis 2010, une société espagnole avait manifesté son intérêt pour le bitumage de ce tronçon, en passant par les localités de Popa, Mbigou, Lébamba et Ndendé. Un protocole d’accord avait été élaboré ensuite pour l’exécution des travaux à hauteur de 110 milliards de FCFA. Mais la convention n’a jamais été signée entre les 2 parties. Une situation pour laquelle l’ambassadeur d’Espagne au Gabon a tenu à renouveler son aide aux autorités gabonaises.

Pour sa part, le ministre des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi a rappelé l’importance accordée par le numéro un gabonais dans l’aménagement de la route Nationale 1 et certains tronçons routiers de l’intérieur du pays. « Le président de la République veut faciliter les mouvements des personnes et des marchandises entre les différentes provinces du pays, ce qui passe par la construction d’une ceinture routière reliant les chefs-lieux de provinces », a indiqué le membre du gouvernement.