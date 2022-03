Gabon: vers la réduction des droits de douane pour 23 produits importés

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique de la vie chère continue d’être au centre des préoccupations du gouvernement. C’est d’ailleurs pour résoudre cette situation que l’Etat a décidé, à travers la loi de Finances 2022, de procéder à la réduction des droits de douane appliqués à 23 produits importés.

En effet selon l’article 5 de la loi de Finances la mise en place de cette mesure s’inscrit dans le cadre de la préservation du pouvoir d’achat des ménages. « Il est institué à l’importation des produits dits “de première nécessité”, un taux global réduit de 5% », peut-on lire.

Ainsi, au nombre des produits concernés par cette mesure on retrouve entre autres des pâtes alimentaires, des conserves de poissons, du riz, du lait, de la viande, du poisson et de la volaille. Dans les détails, l’on retrouve des cotis de porc, des cuisses et ailes de poulet, des maquereaux, des bars, du lait et de la crème de lait, dles spaghettis sans œufs, des préparations pour l’alimentation des enfants, de la tomate double concentrée.