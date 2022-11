Gabon: vers la mise en place d’un système de traçage de téléphones volés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 8 novembre 2022, le ministre de l’Économie numérique Jean Pierre Doukaga Kassa, a reçu à son cabinet le président directeur général de l’entreprise IF Elektronik, Orhan Karadogan. Au cours de leur échange, les deux hommes ont abordé une solution permettant de contrôler les appareils électroniques afin de réduire le vol de ceux-ci, en l’occurrence les téléphones portables.

Le phénomène d’insécurité se développe à grande échelle dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise mais aussi à l’intérieur du pays, et ce malgré la présence d’agents des forces de l’ordre dans certaines artères. Alors que la seule présence des pandores devrait les dissuader, les malfaiteurs continuent d’opérer en toute impunité et la ville et continuent d’imposer leur diktat.

Une situation à laquelle veut remédier le gouvernement qui, par l’entremise du ministre de l’Économie numérique, Jean Pierre Doukaga Kassa a récemment rencontré le directeur de l’entreprise IF Elektronik, Orhan Karadogan. Ce dernier a présenté une solution permettant de traquer les appareils électroniques. « En enregistrant et identifiant les téléphones, nous allons réduire les vols, les contrefaçons ainsi que le clonage. Parce que nous entendons souvent que dans certains pays, des personnes peuvent se faire braquer ou tuer pour un téléphone. Nous voulons donc réduire ces risques », a déclaré le PDG de IF Elektronik sur la télévision

Une fois validé, le projet aura une durée d’expérimentation de 5 ans avant d’être la propriété de l’Etat gabonais. IF Elektronik entend également apporter l’expertise Turque en matière de développement du secteur de l’économie à travers la construction des infrastructures de référence, la formation et la garantie de l’employabilité des jeunes. Gageons que cette solution permette de freiner la recrudescence des vols d’appareils.