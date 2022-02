Gabon: vers la mise en place d’un fichier pénal numérique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Adopter des stratégies proactives de lutte contre les menaces liées à la criminalité. C’est l’ambition que s’est fixée le gouvernement avec la dynamisation du laboratoire de la Police technique et scientifique qui a reçu le jeudi 03 février 2022 un important lot d’équipements techniques offert par la France et qui devrait permettre de mettre en place un fichier pénal numérique.

Avec la réforme entamée ces derniers mois au sein de la justice, la nécessité d’une numérisation des procédures judiciaires semble de plus en plus pressante. Une ambition qui devrait se concrétiser avec la réception ce 03 février d’un lot d’équipements techniques destinés au laboratoire de la Police Technique et Scientifique et qui s’inscrit dans le cadre de la coopération française.

Si ce don de la coopération française d’outils permettant l’analyse des empreintes digitales ou autres techniques scientifiques, il comprend également des scanners pour favoriser la création d’un fichier pénal numérique et des équipements divers pour la signalisation des gardés-à-vue. A terme, il s’agira d’obtenir des données fiables et exhaustives afin de rendre plus efficaces les enquêtes menées par les forces de police.

Il faut souligner que le renforcement des capacités opérationnelles du laboratoire de la Police technique et scientifique s’inscrit dans le cadre de la volonté des plus hautes autorités de lutter efficacement contre la criminalité, la fraude documentaire, les violences faites aux mineurs et aux femmes.