Gabon: vers la mise en place d’un Comité technique pour régler la problématique du logement

Le vendredi 13 novembre 2020 le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé un Conseil de cabinet interministériel axé sur le secteur de l’Habitat et du Logement. Il était question lors de cette séance de travail de discuter des moyens à mettre en œuvre pour dynamiser ce secteur, et toute chose qui passe par la mise en place d’un comité technique pour trouver des solutions juridiques et financières.

Cette séance de travail qui s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et des directeurs généraux des entités concernées par la problématique du logement, a permis au chef du gouvernement de faire le point du secteur. A cet effet, Rose Christiane Ossouka Raponda a rappelé la nécessité de trouver des solutions juridiques et financières pour permettre à ce secteur de répondre aux attentes des populations.

Au sortir de cette réunion, le ministre de l’Habitat, Léon Armel Bounda Balonzi a relevé qu’il était question d’examiner « en profondeur les réformes à proposer afin que ce secteur puisse bouger ». Ainsi, il a été convenu de la mise en place d’un Comité technique qui sera chargé de scruter minutieusement la question du foncier. « Des décisions ont été prises pour pouvoir disposer des textes législatifs qui permettraient que le secteur réponde aux attentes des Gabonais», a précisé le membre du Gouvernement.

« Nous avons regardé les projets en cours et envisagé les solutions afin de les finaliser. Une Commission technique va travailler pour matérialiser les Hautes Instructions du Premier Ministre », a conclu le Ministre de l’Habitat.