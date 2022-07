Gabon: vers la mise en oeuvre de 32 réformes pour améliorer le climat des affaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 04 juillet dernier le siège de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) a servi de cadre au lancement d’une série de concertations avec des organisations professionnelles du secteur privé sur la feuille de route des 32 réformes visant l’amélioration de l’environnement des affaires au Gabon. Des rencontres qui revêt une importance afin de définir les orientations stratégiques capables de garantir la résilience de notre économie.

Présidé par le ministre de la Promotion des investissements Hugues Mbadinga Madiya, ces concertations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de 32 réformes sur l’amélioration du cadre des affaires adoptées en Conseil des ministres du 11 août 2021. Des réformes qui devraient permettre de rendre le Gabon plus attractif et plus compétitif aussi bien pour les investisseurs nationaux qu’étrangers

« Ces rencontres ouvrent la voie à un cycle de rencontres public-privé et public-public en vue d’implémenter des actions durables d’amélioration de l’attractivité de notre pays vis-à-vis des investisseurs nationaux et internationaux », a indiqué le membre du gouvernement. Il s’agira d’enrichir les indicateurs qui peuvent permettre d’attirer des agents économiques au Gabon.

A noter que ces réformes concernent entre autres la création d’entreprises, le raccordement à l’électricité, le commerce transfrontalier, le paiement des taxes, l’octroi du permis de construire, le transfert de propriété et la justice commerciale. Sur les 32 réformes envisagées, le gouvernement assure en avoir réalisé 13, prescrites par le Doing Business entre 2019 et 2020. Il s’agit par exemple de l’opérationnalisation du Guichet numérique de l’investissement (GNI) en province, la poursuite de la numérisation des titres fonciers, l’extension de la plateforme électronique « e-tax » aux PME-PMI et le déploiement du logiciel Sydonia World sur l’ensemble des bureaux des douanes du Gabon.

