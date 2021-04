Gabon: vers la livraison du chantier de la Chambre provinciale des comptes de l’Ogooué-Maritime

Après un an d’intenses travaux, la future Chambre provinciale de la Cour des Comptes de l’Ogooué-Maritime semble enfin prête à accueillir ses fonctionnaires. Ce démembrement de l’institution aura pour incidence directe l’optimisation du traitement des dossiers recensés dans la capitale économique.

C’est un défi relevé par le premier président de la Cour des Comptes, Gilbert Ngoulakia et ses collaborateurs. En effet, parti d’un projet, la construction de la Chambre de la Cour des comptes à Port-Gentil est dorénavant une réalité. D’ailleurs, le conducteur desdits travaux a d’ores et déjà indiqué que « le bâtiment peut désormais recevoir les juges financiers et son administration dans son entièreté. Tout est prêt, nous attendons quelques détails ».

Une aubaine pour cet organe investi de missions de contrôle des finances publiques et de prérogatives de sanctionner les fautes de gestion relevées lors de ces contrôles. Implantée au cœur même de la capitale économique, cette institution qui maintiendra les mêmes prérogatives que l’administration de Libreville, pourrait booster les efforts consentis par le gouvernement sur la bonne gouvernance car étant en lien étroit avec les principaux acteurs économiques.

Pour information, cet édifice qui devrait tout prochainement être livré au maître d’ouvrage comprend 21 bureaux et 3 salles spécifiques aux audiences, archive et délibération. À cela s’ajoutent des toilettes, un local technique et 10 villas d’astreinte dont 8 de trois chambres et 2 de quatre chambres. Le tout sur une superficie totale de 1200 m², clôturée et subdivisée en deux parties. Gageons que cette juridiction née des états généraux de la Justice saura se démarquer