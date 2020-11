Gabon: vers la livraison de l’annuaire statistique 2018-2019 de l’éducation

C’est le ministère en charge de l’Education nationale qui a accueilli du 9 au 14 novembre dernier les travaux de l’atelier d’analyse des données statistiques de l’éducation en République gabonaise. L’objectif étant de préparer la restitution et de présenter le rapport d’analyse des principales données de l’annuaire statistique 2018/2019 et les indicateurs du système éducatif gabonais.

Cet atelier a vu la participation des responsables et experts des directions des ministères en charge de l’éducation, partenaires techniques et financiers, avec l’apport de l’Unesco comme coordonnateur du projet. Les dernières données statistiques officielles de l’éducation au Gabon datant de 2011, le pays veut combler cette insuffisance pour répondre plus efficacement aux besoins d’informations indispensables à l’atteinte des objectifs de l’Agenda éducation 2030 et ceux des Objectifs de développement durables (ODD).

Ainsi réunis, il était question pour les experts de présenter les résultats de l’ensemble des données recueillies, lesquelles devront constituer l’annuaire technique, lors de la phase d’enquête sur toute l’étendue du territoire, avec un taux de couverture selon l’Unesco, s’élevant à 96%. Après validation technique de l’annuaire, les travaux ont notamment porté sur les composantes de la cérémonie de présentation et remise officielle de l’annuaire statistique 2018/2019 aux autorités ministérielles ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers.

Le Gabon devrait très bientôt bénéficier d’un annuaire statistique sur le secteur de l’éducation et de la formation. Présenté comme un document pédagogique de 6 tomes, il permettra d’être situé sur le système éducatif gabonais, l’environnement, la qualité de l’éducation, entre autres. Le but étant de relever les défis inhérents à l’accomplissement de l’agenda éducation 2030 des Nations unies et de l’ODD 4. Lequel envisage d’« assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ».