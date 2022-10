Gabon: vers la liquidation du Stade Michel Essonghe de Port-Gentil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du transfert d’actifs de l’Agence nationale de gestion des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC), dissoute en novembre 2018 au profit l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), une mission d’inventaire a été réalisée à Port-Gentil le weekend écoulé. À cet effet, le liquidateur a assuré que le processus allait bon train et les travaux ne sont pas «insurmontables», rapporte L’Union.

Dans la droite ligne des travaux de réhabilitation des édifices et infrastructures sportives annoncée par Franck Nguema, le liquidateur désigné par le gouvernement Jean-Frédéric Ndong Ondo s’est rendu à Port-Gentil pour réaliser un inventaire des structures sportives gérées antérieurement par l’Agence nationale de gestion des infrastructures sportives et culturelles, dissoute en novembre 2018. Une mission réalisée en présence du Directeur général adjoint de l’ONDSC.

Alors que les inquiétudes étaient grandes sur la qualité de l’infrastructure sportive à céder à l’ONDSC créée en 2019, le liquidateur s’est montré rassurante lors de la réunion technique tenue en présence de l’huissier de justice Me Hubert Charles Ranozinault. « Nous sommes venus constater, pour ensuite faire un rapport au gouvernement. Nous sommes une mission en double, parce qu’il y a d’abord le liquidateur et ensuite l’Office qui, in fine, doit gérer ces structures-là », a souligné Jean-Frédéric Ndong Ondo.



Poursuivant son propos avec l’appui du Directeur provincial des Sports, Camille Lengounga, le liquidateur a rappelé que sa mission à deux volets, se trouve à la deuxième phase avec le volet social désormais réglé avec les droits légaux. « De façon globale, les problèmes d’eau, d’électricité et de pelouse qui se posent ici ne sont pas insurmontables. Avec un peu de volonté, on réussira », a-t-il conclu. La liquidation devrait être effective sous peu.