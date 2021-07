Gabon: vers la libération de 306 détenus

C’est une des décisions qui résulte du Conseil des ministres tenu le jeudi 10 juin dernier au Palais de marbre. Plus de 300 dossiers seront d’ici peu acheminés vers une régularisation. Soucieux du respect des conditions et de la bonne gestion des personnes incarcérées conformément aux lois et règlements internationaux souscrits par le Gabon, l’exécutif semble vouloir rééquilibrer la balance.

Suite à la présentation du rapport à mi-parcours des travaux de la Commission ad hoc chargée d’examiner la régularité des détentions, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a instruit les services compétents aux fins de pallier certains dysfonctionnements observés. Il s’agit précisément de 306 dossiers qui seront d’ici peu régularisés avec une possible remise en liberté pour certains détenus.

Pour rappel, les travaux entamés par cette commission ad hoc ont débuté le 16 novembre 2020. Ainsi, « sur 882 situations de personnes détenues, 306 dossiers ont abouti à une régularisation ayant ouvert la voie pour certains à une remise en liberté », a indiqué le communiqué final du Conseil des ministres du 10 juin dernier.