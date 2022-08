Gabon: vers la formation de 500 personnes dans le domaine de la cosmétique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans l’optique de contribuer de manière efficiente à la valorisation des produits à base de matières premières locales, le président de made in Gabon Salem Perkins Mintsa a lancé récemment une formation à destination de 500 personnes dans le domaine de la cosmétique. Une initiative qui vise à mettre en avant le savoir-faire du Gabon à travers la fabrication de produits cosmétiques.

En effet, dans le souci de vulgariser le savoir-faire gabonais dans le domaine de la cosmétique, le créateur de la marque Myalo Cosmétique Gabon a initié récemment des sessions de formations à l’égard des passionnés par ce métier. Une initiative dont l’objectif est de faire des participants des références tant sur le plan national qu’international dans le domaine mais également la promotion des produits bio à base d’huile d’atanga et de beurre de Moabi.

Pour Dalem Perkins Mintsa, ces formations permettront aux jeunes amoureux de la cosmetiques de valoriser des produits 100% bio, le Gabon regorgeant de plusieurs joyaux adaptés à la peau locale. « En tant que professionnel du cosmétique depuis un peu plus d’une décennie, j’ai lancé la promotion du bio à base de trésors de chez nous et pour vulgariser le savoir-faire gabonais et nos produits la formation est le moyen par excellence » a-t-il déclaré.

Au regard de l’engouement manifesté par les nombreux participants, ces formations sont une véritable aubaine surtout pour ceux qui désirent vivre de leur passion pour la cosmétique. Pour la circonstance, ces 500 jeunes seront formés par l’expert mondial en cosmétiques Jacques Hounnon, qui serait le seul en Afrique à avoir réussi à personnaliser les formules de laits industriels de renommée mondiale fabriquées en France.

Geneviève Dewuno