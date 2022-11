Gabon: vers la destruction des habitations érigées dans des zones non constructibles

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au terme de l’audience accordée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba le mardi 15 novembre dernier au collectif des populations du PK8 et la famille des victimes de l’éboulement meurtrier de ce quartier du 6ème arrondissement de Libreville que l’annonce a été faite. En effet, c’est par la voix du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a annoncé que le gouvernement envisage détruire les habitations situées dans les zones à risque et de reloger les populations dans une autre zone.

Il faut dire que cette annonce fait suite à l’éboulement qui a fait 7 morts au PK8 il y a quelques semaines et s’inscrit dans la droite ligne des instructions données par le président de la République afin de limiter les risques de nouveaux drames dans ces zones. « Il a fait remarquer que les torts étaient plus ou moins partagés puisque les habitations sont construites sur des zones non ædificandi (non constructible) et pour lesquelles le gouvernement devrait faire en sorte que ces habitations soient détruites et que les populations soient relogées sur d’autres zones », a indiqué le chef du gouvernement.

Pour sa part, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Olivier Abel Nang Ekomie a relevé que plusieurs endroits dans la capitale devraient être concernés par cette opération. Il s’agit notamment des zones où le sol n’est pas stable, soit parce que ce sont des pentes des montagnes qui sont instables, ou encore, les gens sont dans des bassins de rétention d’eau où ils sont régulièrement inondés.A noter que cette mesure annoncée par le gouvernement devrait concerner les 120 familles environnantes recensées par les services des travaux publics et de l’habitat afin que ces dernières puissent immédiatement être relogées.