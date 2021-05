Gabon: vers la création d’une ligue nationale de football féminin

C’est l’une des recommandations faites lors de la task force sur la réforme du National de football de première et de deuxième divisions organisée par le ministère des Sports. Ainsi, les acteurs sportifs qui ont pris part à cet événement ont opté pour une valorisation du football féminin national, avec la mise en place prochaine de la ligue nationale de football féminin (LNFF).

Lors du lancement de cette Task force axée sur le sport le lundi 10 mai dernier, le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, avait émis le souhait de voir le football féminin bénéficier de plus de considération. Le ministre des Sports, Franck Nguema, rappelait quant à lui l’impact de la pratique du sport qu’est le football.

« Au -delà de ses aspects philosophiques dans nos pensées évanescentes et pour rester concret et pragmatique, le football est une véritable industrie lucrative. Les clubs de football sont les franchises sportives les plus rémunératrices au monde », avait-il déclaré. Une position prise en compte par les commissions mises en place dans le cadre de la réforme du National Foot mais surtout du secteur.

Ainsi, au cours des travaux, les recommandations ont ouvert la voie à la valorisation et à la promotion du football à travers la création d’une ligue gabonaise de football féminin. Si les femmes pratiquent ce sport au Gabon depuis les années 80, il n’en demeure pas moins que sa valorisation est faible comparée à ce qui se fait auprès de leurs collègues masculins. Les assises dédiées à la réforme du football national ont donc été l’occasion de dresser une nouvelle voie leur permettant de mieux pratiquer leur sport, à défaut de bénéficier des mêmes avantages que les hommes.

Au terme des travaux, des propositions ont été faites, visant à formaliser l’organisation du foot féminin. Les panélistes ont opté pour la création d’une ligue nationale dédiée aux femmes.