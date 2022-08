Gabon: vers la création d’une école de la gastronomie ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation (PAT), le Gabon, à travers l’Office national de l’emploi(ONE) a échangé avec une délégation de restaurateurs européens le mardi 3 août dernier à Libreville. Une rencontre marquée par des échanges avec des jeunes en quête d’emplois dont la perspective est la création d’une école des métiers de la gastronomie au Gabon, rapporte l’AGP.

Dans le souci de réduire considérablement le taux de chômage, le siège de l’ONE a servi de cadre à une séance de travail avec l’association dénommée « Les membres d’Escoffier », un groupe de restaurateurs européens. Plus de 143 jeunes demandeurs d’emploi ont participé à la rencontre avec la délégation des grands Alpes, l’un des plus grands restaurateurs de cuisine au monde. Une rencontre dont les perspectives sont la création d’une école de la gastronomie au Gabon.

Une opportunité pour renforcer l’insertion professionnelle des jeunes Gabonais. « L’objectif premier est de mener un véritable combat envers nos jeunes, afin de les rendre autonomes à travers les différents métiers de la cuisine, pour qu’ils puissent prendre leur avenir en main, à travers ce secteur vraiment négligé par certains compatriotes. L’ONE qui est un maillon fort en matière d’insertion des jeunes demandeurs d’emplois, joue vraiment son rôle de bras séculier du gouvernement dans le domaine de l’employabilité des jeunes » a déclaré l’un des représentants de l’Office national de l’emploi.



Une proposition, si elle est mise en œuvre, devrait permettre de réduire un tant soit peu le taux de chômage en hausse ces dernières années au Gabon et qui se situe à plus de 40 %. Si le gouvernement s’auto-satisfait de la régularisation des situations administratives des agents en service depuis plusieurs années, il n’en demeure pas moins que des centaines de jeunes diplômés issus des universités et écoles supérieures au Gabon et à l’étranger semblent voués à conjuguer avec le chômage.