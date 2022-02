Gabon: vers la création d’une direction générale des Affaires juridiques internationales aux Affaires étrangères

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce mardi 01 février 2022 a été l’occasion d’adopter plusieurs textes législatifs et réglementaires. C’est le cas au ministère des Affaires étrangères où cette seance du Conseil présidée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba aura permis d’adopter le projet de décret portant création, attributions et organisation de la Direction générale des affaires juridiques internationales.

En effet, si le Gabon ratifie de nombreux traités internationaux, la question du respect de ces engagements faisait quelque peu défaut. C’est donc dans cette optique que le Conseil de ministres a entériné ce projet de création d’une Direction générale des affaires juridiques internationales au sein du ministère des Affaires étrangères.

Selon le communiqué final du Conseil de ministres, « ledit projet de texte vise à doter le département ministériel d’une direction générale qui a pour mission principale de veiller à la mise en conformité des engagements internationaux du Gabon en matière de droit international et à la conservation des originaux desdits engagements ».

Dans le souci d’assurer un fonctionnement optimal de cette nouvelle direction, elle sera composée de trois directions notamment la Direction du droit international et de la réglementation; la direction des accords et traités internationaux et la direction des Droits de l’Homme et du Droit Humanitaire.