Gabon: vers la création d’une Chambre nationale d’agriculture

C’est au cours du conseil des ministres de ce jeudi 10 juin 2021, que le ministre en charge de l’Agriculture Biendi Maganga Moussavou a fait entériner 4 projets de texte parmi lesquels, le projet de loi portant orientation agricole en République Gabonaise. Ce texte consacre la création d’une chambre nationale d’agriculture.

S’inscrivant dans la stratégie du gouvernement de la République de soutenir la production agricole nationale en garantissant un accès privilégié aux produits locaux sur les différents marchés de la capitale et de l’intérieur du pays, le projet de loi porté par le ministre Biendi Maganga Moussavou qui prévoit la création d’une Chambre nationale d’agriculture a reçu le quitus du conseil des ministres ce jeudi 10 juin 2021.

Cette Chambre nationale d’agriculture sera une institution consulaire, à l’image de la Chambre de commerce. Elle sera investie d’une mission de service public et d’intérêt général, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion et servira d’administration devant orienter les opérateurs agricoles ainsi que leur faciliter les démarches pour se constituer en interprofession. Ceci dans le but de professionnaliser les acteurs du secteur.

De manière globale, le projet de loi portant orientation agricole en République Gabonaise, outre la mise en place de la Chambre nationale d’agriculture, pose « les bases permettant l’encouragement à la formation, à la transformation locale et à l’incitation des opérateurs économiques à s’investir véritablement dans la fabrication et le montage local des équipements agricoles », a précisé le porte-parole du gouvernement Madeleine Berre, lors de la lecture solennelle du communiqué final du conseil des ministres.