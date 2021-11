Gabon: vers la création de prix pour récompenser les acteurs politiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’annonce faite par le président du Conseil national de la démocratie (CND) Séraphin Ndaot lors de l’ouverture officielle des travaux de la 2e session ordinaire de cette institution. Des prix qui auront à cœur d’une part de récompenser la démocratie et de l’autre honorer les pratiques de bonne gouvernance démocratique d’un acteur ou d’un parti politique.

C’est en présence du premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et du ministre des Relations avec les institutions Denise Mekam’ne que s’est ouverte le lundi 25 octobre dernier la 2ème session ordinaire du CND. Une séance qui aura été l’occasion pour le président d’annoncer quelques innovations qui donneront un nouveau souffle à l’institution.

En effet, Me Séraphin Ndaot Rembogo a annoncé « la création et l’attribution de deux prix : le prix de la démocratie et le prix de la bonne gouvernance démocratique ». Une grande première pour cette institution dont le rôle est toujours mal perçu, certains évoquant son inactivité dans la sphère politique plus de 30 ans après sa création.

Dans le même ordre d’idées, le président du CND a également annoncé l’organisation « des sessions de formation destinées au renforcement des capacités des partis politiques au niveau de toutes les provinces du Gabon ». « Nous envisageons également de créer un cadre de concertation électronique que nous appellerons La démocratie au jour », a-t-il indiqué.