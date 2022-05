Gabon: vers la construction d’une usine de transformation du poisson

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’un entretien accordé au journal Les Échos de l’éco que l’annonce a été faite par le chef de projet structuration de la filière thonière Koumba Kombila. En effet, dans l’optique de booster la filière poisson dans les 10 prochaines années, le Gabon envisagerait de construire une nouvelle usine de transformation du thon ainsi que des chambres froides dans l’enceinte du New Owendo international Port (NOIP).

Renforcer les infrastructures de stockage et de transformation des ressources halieutiques. C’est l’ambition affichée par les autorités gabonaise ces dernières années et qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de sa stratégie de développement de la filière poisson qui, jusqu’à présent peine à fournir des résultats satisfaisants.

Ainsi, la mise en oeuvre de ce projet de construction devrait permettre non seulement la création de 3000 emplois directs et 9000 emplois indirects mais aussi d’accroître le chiffre d’affaires de cette filière. « Cette filière est pourvoyeuse d’emplois et les métiers exercés sont nombreux et variés. Ils vont des manutentionnaires aux ingénieurs agroalimentaires en passant par l’électromécanique », a indiqué le chef de projet structuration de la filière thonière.

Toutefois, indique ce dernier, la construction de cette nouvelle usine devrait être précédée par la remise en service de la Société frigorifique du Gabon (Sifrigab). Cette usine, dont les activités sont arrêtées depuis environ 10 ans, sera opérationnelle en 2023, selon Koumba Kombila. Avec le renforcement de ses infrastructures de stockage et de transformation, le Gabon espère devenir dans les 10 prochaines années un acteur majeur du thon sur le continent.