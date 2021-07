Gabon: vers la construction d’une centrale solaire photovoltaïque à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 09 juillet dernier le ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques a servi de cadre à la signature d’un protocole d’accord entre l’Etat gabonais et la société Total Eren, filiale de la société française Eren. Un accord qui porte sur la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW non loin de Libreville et qui sera raccordée au réseau interconnecté, afin d’alimenter les environs de la capitale.

Le ministre en charge de l’Energie, Alain-Claude Bilie By Nze, et les responsables de la filiale dédiée aux énergies renouvelables d’Eren groupe ont signé le 9 juillet dernier, un protocole d’accord portant sur la construction d’une centrale photovoltaïque de 50 MW dans le Grand- Libreville. Un acte visant à établir les bases de l’exécution dudit projet dont l’objectif est de déployer huit centrales solaires hybrides d’une capacité globale de 2,2 MW.

Une initiative qui entre dans le cadre de l’exécution des politiques publiques concernant le secteur de l’Énergie dans notre pays. « L’aboutissement de ce projet participerait à la mise en œuvre de la volonté des plus hautes autorités de diversifier les sources de production d’énergie, en privilégiant le recours aux énergies propres et renouvelables, afin de satisfaire la demande des industries et des ménages en énergie électrique », a souligné Alain-Claude Bilie By Nze.

Pour rappel, ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Gabon Vert » du numéro un gabonais. Ainsi, le gouvernement entend porter à 80% la part des énergies renouvelables jusqu’ici majoritairement constituée d’énergies fossiles. Il permettra ainsi d’économiser plus de 22 millions de litres de fuel par an, soit 59.092 tonnes de CO2. Cette centrale est une des variables du plan climat du pays.