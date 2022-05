Gabon: vers la construction de 6 centres de production de sémences agricoles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d’appui au programme graine phase 1 (PAPG1) le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation représenté par la Cellule d’exécution dudit projet a lancé le 25 mai dernier un appel d’offre pour la construction de six centres de multiplication de matériel végétal. Des centres qui seront répartis dans les provinces du Woleu-Ntem, de la Nyanga et de la Ngounié.

Selon le communiqué de la Cellule d’exécution du Projet d’appui au programme graine phase 1, les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Toutefois en cas de soumission multiple, les candidats devront « présenter une soumission séparée pour chaque lot en termes de personnel, de matériel, de capacité de financement et de logistique sous peine de rejet ».

Cet appel concerne uniquement les entreprises non concernées par les mesures d’exclusion et d’incapacité et ces derniers « doivent justifier aux fins d’attribution du marché, de leurs capacités juridiques, techniques et financières ». Le dossier d’appel d’offre peut être retiré contre un paiement au trésor public d’un montant non remboursable de 200 000 FCFA. Ce paiement se fera sur présentation d’un ordre de recette délivré par la direction générale des marchés publics.

Les candidats ont jusqu’au 24 juin 2022 pour le dépôt de leurs dossiers.Financée grâce à un prêt de la Banque africaine de développement (BAD), la construction de ces centres de production de semences agricoles devrait permettre d’accroître la part de l’agriculture dans le produit intérieur brut du pays, celle-ci ne représentant moins de 5 % du PIB.