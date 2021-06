Gabon: vers la conservation et la protection des requins et des raies, espèces marines en voie de disparition

L’ONG Wildlife Conservation Society annonce qu’elle vient de signer un partenariat avec le Gabon pour la protection et la conservation des requins et des raies du pays. Une décision émanant d’une nouvelle initiative mondiale pour sauver les requins et les raies du monde, lancée ce 8 juin 2021, à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan.

Au cours de la dernière décennie, la Wildlife Conservation Society (WCS) a travaillé avec le gouvernement gabonais pour identifier 69 espèces dans les eaux gabonaises, apprend-t-on du site d’actualité environnementale Mongabay. Un travail qui a conduit, ce mardi 8 juin 2021, à l’adoption par le gouvernement gabonais des mesures dites « historiques » pour la gestion et la protection des requins et des raies des eaux gabonaises.

Il s’agit en effet de l’adoption de deux (2) nouvelles lois qui aideront à protéger les requins et les raies les plus vulnérables du Gabon et à garantir que leur capture par le biais de la pêche du pays reste durable. Selon le site Mongabay, la première nouvelle loi réglemente entièrement les captures de requins et de raies. Conséquence, une autorisation spéciale devrait désormais être nécessaire pour capturer les requins et les raies. La seconde loi permettra d’ajouter un large éventail de requins et de raies à la liste des espèces marines entièrement protégées du Gabon.

Terre généreuse et envoûtante de par la beauté de ses ressources naturelles et maritimes, le Gabon détient un large éventail d’espèces de requins et de raies. On distingue les requins baleines, les requins-marteaux halicorne, les guitares de mer, les raies manta géantes, entre autres.