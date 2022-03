Gabon: vers la collecte de 30 000 serviettes hygiéniques pour lutter contre la précarité menstruelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’association Fam’Apart a lancé depuis le 15 mars 2022 une campagne de collecte de serviettes hygiéniques pour lutter contre la précarité menstruelle. Une initiative visant à collecter jusqu’à 30 000 serviettes hygiéniques à distribuer aux femmes et aux filles à Libreville, Franceville et Oyem.

La question n’est pas suffisamment invitée dans les débats. Se priver de manger pour acheter un paquet de serviettes hygiéniques, se forcer à les garder le plus longtemps possible pour les économiser, l’utilisation des méthodes alternatives comme des bouts de tissus ou des compresses, entre autres, au Gabon, même s’il reste encore difficile de les quantifier, de nombreuses femmes et filles sont touchées par la précarité menstruelle.

Un problème de santé publique pouvant entraîner de nombreuses complications chez les femmes et les filles qui en souffrent. De nombreuses associations veulent en découdre avec ce phénomène. C’est le cas de l’association Fam’Apart qui a lancé sa campagne intitulée « Sans gêne », autrement dit « Gena ». Son objectif: « collecter 30 000 serviettes hygiéniques que nous distribuerons dans trois grandes villes du pays », explique Sybille Mengue, présidente de Fam’Apart.



Pour elle, il est aussi question de redonner aux femmes et filles qui subissent la précarité menstruelle leur dignité. « La campagne s’appelle Gêna ou sans gêne pour que les règles ne soient plus jamais un moment de gêne pour aucune jeune fille ou femme. Surtout pas pour celles en incapacité de s’offrir des protections hygiéniques », a fait savoir Sybille Mengue. Notons que les serviettes collectées seront distribuées le 28 mai prochain, à la faveur de la journée internationale de l’hygiène menstruelle.