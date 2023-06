Gabon : vergetures, attention aux crèmes bon marché !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les vergetures sont des stries qui apparaissent sur le corps lors de pics de croissance soudains ou de changement hormonal. Ces marques sont d’abord rouges violacées puis elles deviennent blanches nacrées au fil du temps. Elles sont souvent la résultante de crèmes bon marché chez certains individus.

Les vergetures sont fréquemment provoquées par un étirement rapide de la peau, ce qui désorganise la structure de la peau et casse les fibres de collagène, provoquant l’apparition des vergetures, semblables à des fissures. Les changements hormonaux qui se produisent pendant la grossesse peuvent affaiblir le collagène.

Sur le ventre, les hanches, les bras, les seins, les cuisses, les fesses et autres endroits du corps, ces marques bien souvent naturelles sont également provoquées par certaines crèmes. En effet, il n’est plus rare de voir un individu particulièrement les femmes se plaindre des vergetures. Certaines en viennent même à être complexées par ça sans remettre en cause les produits qu’elles utilisent.

Contrairement aux idées reçues, les vergetures peuvent se localiser partout sur le corps. On démêle le vrai du faux. La prise ou l’application de certains médicaments ou crèmes à base de cortisone peut aussi favoriser leur survenue. Contacté par Gabon Media Time une Gabonaise s’est confiée. « les vergetures ont commencé à apparaître sur mon corps quand j’ai commencé à m’éclaircir la peau ». D’après cette dernière, les crèmes éclaircissantes sont une cause majeure.

« Je prenais des crèmes comme ça dans les magasins et après je prenais d’autres crèmes pour faire partir les vergetures mais ça empirait ». Des actes sans conséquences posés par plusieurs dans notre pays. Il faut dire que quelles que soient les motivations de certaines, il serait judicieux de consulter un spécialiste avant toute application cutanée.



Il est recommandé de masser les zones marquées avec des crèmes spécifiques anti-vergetures pour améliorer leur aspect.