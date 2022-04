Gabon-Vatican: échange fructueux entre Ali Bongo et le Pape François

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 28 avril 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba s’est entretenu avec sa Sainteté le pape François au palais apostolique de la Cité du Vatican. Occasion pour les deux personnalités d’évoquer « la signature de l’accord-cadre entre les parties, qui a eu lieu il y a 25 ans » mais aussi le renforcement des relations entre le Gabon et le Saint siège.

En effet, selon le site Vatican News, le numéro un gabonais, qui séjourne en Italie depuis le mercredi 27 avril 2022, s’est longuement entretenu avec le souverain Pontif. Au menu de cet entretien l’accord-cadre de coopération, signé il y a 25 ans entre le Saint-Siège et le Gabon, et sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a dit apprécier « la contribution appréciée de l’Église catholique dans de nombreux secteurs de la société gabonaise, notamment dans le domaine de l’éducation ». La situation économique et sociale du pays d’Afrique centrale était également sur la table, ainsi que les « questions internationales et régionales ».

Après une visite de la Bibliothèque du Palais apostolique, le Souverain pontife a remis une médaille de bronze rappelant les paroles du prophète Isaïe, chapitre 32: « Le désert se transformera en verger », plusieurs volumes comme celui sur la Statio Orbis du 27 mars 2020, édité par la Librairie éditrice vaticane (LEV), le Message pour la paix 2022 et le Document sur la fraternité humaine.

En retour, le chef d’État a fait don d’un tableau représentant l’entrée de Jésus à Jérusalem et d’un arbre micocoulier de 4 mètres de haut. Le Gabon est un pays forestier où la faune et la flore sont encore bien conservées et protégées dans treize parcs nationaux.