Gabon : vaste mission de contrôle des titres de séjour des étrangers

Dans un courrier du ministère de l’Intérieur dont copie est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) Lambert-Noël Matha a annoncé une vaste mission de contrôle des titres de séjour des étrangers. Si aucune date n’a été révélée, le membre du gouvernement précise que cette opération se soldera par « le refoulement vers leurs pays d’origine, de tous les étrangers qui seront interpellés ».

C’est en application des instructions des plus hautes autorités de l’Etat qu’une vaste mission de contrôle des titres de séjour des étrangers sera menée. Cette opération consiste à mettre la main sur l’ensemble des expatriés « séjournant irrégulièrement sur le territoire national ». Seulement, aucune date précise n’a été divulguée pour l’effectivité.

Vers l’expulsion des étrangers sans papiers

Lambert-Noël Matha a d’ores et déjà annoncé la couleur. « Cette opération se soldera-t-elle par le refoulement vers leurs pays d’origine, de tous les étrangers qui seront interpellés pour défaut de carte de séjour », a-t-il indiqué dans ladite note adressée à Hermann Immongault.

Et ce, conformément à la loi n°15/86 du 15 juin 1986 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire gabonais. Aussi, le ministre de l’Intérieur a sollicité son collègue des affaires étrangères. Le but étant de « faciliter toutes les démarches administratives qui seront entreprises par la Direction générale de la documentation et de l’Immigration ».

Jointe par nos soins, une source proche de l’administration chargée de la question, a tenu à souligner que ce type d’ opérations a toujours eu lieu dans le cadre de la régulation de l’immigration. « Ce n’est pas la première fois. Par le passé, ce genre d’opérations permet à ceux qui ne sont pas en règle et qui doivent l’être de régulariser leurs situations. Ceux entrés irrégulièrement d’être reconduits à la frontière », a-t-elle conclu.